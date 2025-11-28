Haberler

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Güncelleme:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma, iklimlendirme sistemi altında kenevir ekildiğini tespit ederek 84 gram esrar ve 9 kök kenevir ele geçirdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları yapıldı.

Odunpazarı ilçesinde iklimlendirme sistemi oluşturularak kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Tespiti yapılan 3 ayrı adreste yapılan aramada 84 gram esrar, 9 kök Hint keneviri, 18 parça iklimlendirme malzemesi ve bitki besin maddeleri ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 kişi hakkında "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun" ve "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
500
