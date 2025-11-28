Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları yapıldı.

Odunpazarı ilçesinde iklimlendirme sistemi oluşturularak kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Tespiti yapılan 3 ayrı adreste yapılan aramada 84 gram esrar, 9 kök Hint keneviri, 18 parça iklimlendirme malzemesi ve bitki besin maddeleri ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 kişi hakkında "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun" ve "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek" suçlarından işlem başlatıldı.