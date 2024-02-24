Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram esrar, 154 adet sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce belirlenen şüphelilere yönelik aramalarda, 10 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram esrar, 154 adet sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.