Haberler

Eskişehir'de son 1 aydaki uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de son 1 aydaki uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 60 zanlıdan 18'i tutuklandı. Narkotik ekipleri, 316 şüpheliyi yakalayarak büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

Eskişehir'de, son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 60 zanlıdan 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla son 1 ayda çeşitli operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 316 şüpheli yakalanırken, 575 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 11 bin 821 adet sentetik ecza, 2 kilogram 678 gram çeşitli sınıflarda uyuşturucu, 5 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 18 fişek ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Ayrıca bir şüphelinin pantolonunun iç kısmında, uyuşturucu saklamak amacıyla gizli bölme oluşturduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 60 zanlıdan 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 280 şüpheli hakkında ise ilgili kanun gereği işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk yaşandı

Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk yaşandı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

Görevden alınıp tutuklandı! Eski liderin idamı istendi
Gününü bile söyledi! Sadettin Saran'dan transfer müjdesi

Gününü bile açıkça söyledi! Fenerbahçe transferi bitiriyor