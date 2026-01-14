Haberler

Eskişehir'de üvey babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, üvey babasını bıçakla yaraladığı iddia edilen H.Ö. adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olay, Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde üvey babasını bıçakla yaraladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'ta dün, üvey babası B.Y'yi (50) bıçakla sırt ve karın bölgesinden bıçakla yaraladıktan sonra yakalanan H.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Henüz bilinmeyen nedenle üvey babası B.Y. ile H.Ö. arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Ö, üvey babasını sırt ve karın bölgesinden bıçaklamıştı. Yaralı B.Y, sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

