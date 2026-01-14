Eskişehir'de üvey babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde üvey babasını bıçakla yaraladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'ta dün, üvey babası B.Y'yi (50) bıçakla sırt ve karın bölgesinden bıçakla yaraladıktan sonra yakalanan H.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Henüz bilinmeyen nedenle üvey babası B.Y. ile H.Ö. arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Ö, üvey babasını sırt ve karın bölgesinden bıçaklamıştı. Yaralı B.Y, sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.