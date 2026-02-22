Eskişehir'de ocakta unutulan yemeğin dumanı anne ve 2 çocuğunu zehirledi

Eskişehir'de ocakta unutulan yemeğin yanmasıyla çıkan dumandan zehirlenen anne ve 2 oğlu tedaviye alındı.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak'ta bir evde ocakta unutulan yemek yandı. Çıkan duman nedeniyle anne M.G. (43) ve oğulları U.G. (21) ile H.G.(11) rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve çocukları Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan anne ve oğullarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.