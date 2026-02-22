Haberler

Eskişehir'de ocakta unutulan yemeğin dumanı anne ve 2 çocuğunu zehirledi

Güncelleme:
Eskişehir'de ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan dumandan zehirlenen bir anne ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de ocakta unutulan yemeğin yanmasıyla çıkan dumandan zehirlenen anne ve 2 oğlu tedaviye alındı.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak'ta bir evde ocakta unutulan yemek yandı. Çıkan duman nedeniyle anne M.G. (43) ve oğulları U.G. (21) ile H.G.(11) rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve çocukları Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan anne ve oğullarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
