Eskişehir'de üniversite öğrencilerine "IBAN kiralama dolandırıcılığı" anlatıldı

Eskişehir'de üniversite öğrencilerine 'IBAN kiralama dolandırıcılığı' anlatıldı
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik bir panel düzenledi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panelde dolandırıcılık yöntemleri ve hukuki sonuçlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik panel düzenlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde artan dolandırıcılık olaylarında kullanılan "hesap kiralama" yöntemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında, ilki Eskişehir Teknik Üniversitesinde yapılan panelin ikincisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçlarının önemli bir sorun haline geldiğini belirtti.

Banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılmasının ciddi sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Karakülah, özellikle gençlerin ve üniversite öğrencilerinin kolay kazanç vaadiyle ya da farkında olmadan hesaplarını kullandırdıklarını ifade etti.

Öğrencilere uyarılarda bulunan Karakülah, banka hesaplarının kişiye özel olduğunu ve sorumluluğun tamamen hesap sahibine ait bulunduğunu kaydederek, suç örgütlerinin "kısa süreli kullanım" gibi ifadelerle vatandaşları yanıltabildiğini bildirdi.

Panelde, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savaş Kılıç ile cumhuriyet savcıları Argun Demir Kandemir ve Köksal Sekmen de bilişim suçları ve hesap kullandırmanın hukuki sonuçlarına ilişkin sunum yaptı.

Öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona eren panele, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, başsavcı vekilleri, cumhuriyet savcıları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı

7 yıl sonra bulunmuştu! Kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı

7 yıl sonra bulunmuştu! Kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

BİM'de biberin fiyatını görenler reyondan koşar adımlarla uzaklaşıyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim