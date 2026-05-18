Haberler

Uçan Gençlik Etkinliği'nde gençler gökyüzüyle buluştu

Uçan Gençlik Etkinliği'nde gençler gökyüzüyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uçan Gençlik Etkinliği"nde gençler gökyüzüyle buluştu.

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uçan Gençlik Etkinliği"nde gençler gökyüzüyle buluştu.

Sivrihisar Havacılık Merkezi (S.H.M.) Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında uçuşlar, söyleşiler ve akrobasi gösterileri düzenlendi.

Kayıt yaptıran katılımcılar arasından kura ile belirlenen gençler, uçuş deneyimi yaşadı.

Etkinlikte ayrıca "Tecnam P92" hava aracına ilişkin söyleşi gerçekleştirildi. Katılımcılara hava aracının teknik özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verildi.

Programda gençler, maket uçak yapım süreçleri ve havacılık kültürüne ilişkin detayları uzmanlardan dinledi. Katılımcılar etkinlik alanında uçurtma da uçurdu.

Program kapsamında Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi sundu.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Necip Uysal'dan futbola veda

Beklenen son gerçekleşti!

CHP'nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız

CHP'nin gölge bakanı canlı yayına damga vurdu: İktidara gelince...
Butik işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

Butik sahibi iş yerinde ölü bulundu
'Sürpriz belediye başkanları AK Parti'ye geçebilir'

"Sürpriz belediye başkanları AK Parti'ye geçebilir"
Belediye çalışanı ilçe meydanındaki silahlı saldırıda öldürüldü

Belediye çalışanına kanlı infaz
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Ve beklenen oldu!

Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç muayenesinde zorunlu ekipman listesi genişletildi