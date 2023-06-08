Eskişehir'de Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri düzenleniyor

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Çevre Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenleniyor. Hafta boyunca çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla çevre temizliği, dalış organizasyonu gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Eskişehir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Kentte hafta kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik öncülüğünde bir dizi etkinlik programı hazırlandı.

"Temiz Deniz Temiz Dünya" teması kapsamında Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'nda "Dalış Organizasyonu ve Çevre Temizliği" etkinliği yapıldı.

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, programda yaptığı konuşmada, Türkiye Çevre Haftası kapsamında etkinliklerin bir haftadır sürdüğünü, öğrencilere yönelik çevre şenliği, çevre yürüyüşü ve çevre temizliği gibi birçok etkinlik gerçekleştirildiğini bildirdi.

Denizlerin, akarsuların ve doğal çevrenin korunması, denizler ve iklim değişikliği ilişkisinin işlenmesi, denizlerin, kıyı alanlarının karalar ile olan bağlantısının çevresel boyutuyla ele alınması gerektiğini belirten Çelik, "Su kaynaklarımızın kirlenmeden korunması gerekiyor. İster deniz kıyısında ister uzakta yaşamın suya bağımlı olduğu bilincinin topluma yayılması amacıyla ülkemizde Türkiye Çevre Haftamızın bu yılki teması olan 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' sloganı ile tüm etkinliklerin daha çok paydaşlı şekilde yapılması toplumsal bilincin gelişmesi açısından önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Çelik'in konuşmasının ardından rengarenk bitki çeşitliliği ve balıkları ile adeta doğal bir akvaryum olan Sakaryabaşı kaynağına dalış yapan müdürlük ekibi, su altında deniz kirliğine dikkati çekerek pankart açtı.