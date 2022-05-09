Eskişehir'de tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı (2)

YASAK, MÜZİK FESTİVALİNİ DE ETKİLEDİ

Eskişehir Valiliği'nin etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklaması kentte 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan müzik festivalini de etkiledi. Organizasyon sorumlusu Serdar Can, İdare Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini, şu ana kadar yaklaşık 10 bin bilet satıldığını belirterek şunları söyledi:

Valiliğin yasaklama kararında kamu güvenliğine dikkat çekildiğini belirten Serdar Can, müzik festivalinde 200'ün üzerinde özel güvenlik personelin görev alacağını ifade ederek, "13-14 bin bilinçli genç, müzikseverin kamu düzenini bozacağını düşünmüyorum. Organizasyon tarafının çok ciddi bir harcaması var. Biz de doğal olarak bu noktada hukuku çiğnemeyecek düzeyde hakkımızı arayacağız. Biz bu işi yapmakla ilgili çok ciddi efor sarf ettik" diye konuştu.