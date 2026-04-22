Eskişehir'de tramvayın çarptığı kadın yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tramvayın çarptığı 71 yaşındaki H.K. yaralandı. Olay, yolun karşısına geçmeye çalışan kadının tramvayın altında kalmasıyla gerçekleşti. Yaralı kadının sağlık durumu iyi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tramvayın çarptığı 71 yaşındaki kadın yaralandı.

Deliklitaş Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan H.K'ye (71), B.K. idaresindeki tramvay çarptı.

Kazada tramvayın altında kalan kadın, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda çıkartıldı.

Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatırken, vatman B.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Memurun temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti

Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Murat Övüç hakkında karar çıktı

Murat Övüç hakkında karar çıktı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı

Mezar merakı faciaya dönüştü! Hiç hesaba katmadıkları bir şey oldu