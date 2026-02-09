Haberler

Park halindeki otomobille radar taklidine 173 bin lira ceza
Eskişehir'de park ettikleri araçlarına çakar takarak kendilerine radar yapan iki kişi, Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilerek 173 bin 392 lira idari para cezası aldı.

ESKİŞEHİR'de çevre yolunda park ettikleri araca çakar takıp, kendilerine radar yapan trafik ekibi görüntüsü verdiği tespit edilen 2 kişiye 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de S.K. ve İ.A., çevre yoluna park ettikleri araçlarına çakar takıp, kendilerine radar yapan trafik ekibi görüntüsü verdi. Çevreden geçenler de o anları, cep telefonuna kaydederek sanal medyada paylaştı. Videonun kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, videoda araç içindeki şüphelilerin belirledi. S.K. ve İ.A.'ya 'Işıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak' suçundan 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Araç otoparka çekilirken, şüpheliler hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
