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Eskişehir'de tombala oynayan 36 kişiye 417 bin 744 lira ceza kesildi

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Eskişehir'de bir iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda tombala oynayan 36 kişiye toplam 417 bin 744 lira ceza kesildi. Denetimde çok sayıda tombala kartı ve oyun makinesine el konulurken işletme sorumlusu ve çekilişi gerçekleştiren kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda 36 kişiye toplam 417 bin 744 lira ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir iş yerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimde iş yerinde bulunan 38 kişiden 36'sının tombala oynadığı tespit edildi.

İş yerinde çok sayıda tombala çekiliş kartı ve oyun topu ile oyun makinesine el konuldu.

Operasyonda, kumar oynamak amacıyla orada bulunan 36 kişiye toplam 417 bin 744 lira para cezası yazıldı.

İşletme sorumlusu H.Ş.K. ile çekilişi gerçekleştiren E.E. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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