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Eskişehir'de Terör Propagandası Yapan Kişi Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de geçen genel seçimlerde Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı olan Müslüm Koyuncu, terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Koyuncu daha önce MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmış ve tahliye edilmişti.

ESKİŞEHİR'de 6 Şubat'taki terör saldırısının ardından terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen, geçen genel seçimlerde Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı olan Müslüm Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis noktasına düzenlenen terör saldırısının ardından geçen genel seçimlerde Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı olan Müslüm Koyuncu'nun sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla 'terör propagandası' yaptığını tespit etti. Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki eve sabah saatlerinde baskın yapan TEM ekipleri, Koyuncu'yu gözaltına aldı. Koyuncu, işlemleri için Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Terör propagandası yapmakla suçlanan Müslüm Koyuncu, geçen yıl nisan ayında Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Koyuncu, bir süre önce tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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