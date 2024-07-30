Eskişehir'de Tehlikeli Araç Kullanan Kamyonet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı
Eskişehir-Bilecik kara yolu Yanık Kahveler Kavşağı yan yolda tehlikeli araç kullanan ve diğer sürücülere yol vermeyen kamyonetin sürücüsüne ceza uygulandı. Sürücüye 'tehlikeli araç kullanmak', 'bozuk ışık donanımı', 'teknik değişiklikleri tescil belgesine işletmemek', 'yeterli sayıda plaka takmamak' suçlarından işlem yapıldı.
Eskişehir'de trafiği tehlikeye sokan kamyonet sürücüsüne ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Eskişehir- Bilecik kara yolu Yanık Kahveler Kavşağı yan yolda tehlikeli araç kullanan ve diğer sürücülere yol vermeyen kamyonetin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Yakalanan sürücüsüne "tehlikeli araç kullanmak", "bozuk ışık donanımı", "teknik değişiklikleri tescil belgesine işletmemek", "yeterli sayıda plaka takmamak" suçlarından işlem uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.