Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonunda, izinsiz kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilenler arasında tarihi el yazması Kur'an-ı Kerim, bronz sikke ve çeşitli silahlar bulunuyor.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde el yazması Kur'an-ı Kerim, 9 bronz sikke ve obje ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde el yazması Kur'an-ı Kerim, 9 bronz sikke ve obje, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 22 tabanca fişeği, 1 yılan kamera, 2 metal arama dedektörü ve 11 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında, "kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet", "avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanuna muhalefet" ve "ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
