Eskişehir'de Süt Sağım Hijyeni Eğitimi Gerçekleştirildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 26 yetiştiriciye süt sağım hijyeni ve sanitasyonu konularında eğitim verdi. Eğitime katılanlara sertifika ve çeşitli hijyen setleri dağıtıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi tarafından "Süt Sağım, Süt Sığırcılığı Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Eğitimi" gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yörükkırka Mahallesi'nde düzenlenen eğitime, 18'i kadın, 8'i erkek olmak üzere 26 yetiştirici katıldı.

Programda yetiştiricilere meme sağlığı kontrolü ve ön muayene, sağım öncesi ve sonrası hijyen uygulamaları, sağım makinesinin doğru kullanımı ve bakımı, mastitis gibi hastalıkların erken fark edilmesi ile hijyenik ve sürdürülebilir sağım rutini oluşturulmasına yönelik bilgiler verildi.

Eğitimin sonunda İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil'in katılımıyla düzenlenen törende yetiştiricilere katılım sertifikası ile buzağı biberonu, sağım öncesi ve sonrası daldırma kapları, meme dezenfektanı ve mastitis test kartının yer aldığı 25 sağım hijyen seti dağıtıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
