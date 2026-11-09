Eskişehir'de STEM çalıştayında öğretmenler proje ve prototip geliştirdi

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Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı'nın Eskişehir etabı tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü YEĞİTEK STEM Koordinatörlüğünce hibrit formatta düzenlenen çalıştayın yüz yüze bölümü, Eskişehir Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çalışmada öğretmenler, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine göre takımlar oluşturarak mentörler eşliğinde proje, öğrenme senaryosu ve prototip geliştirdi.

Proje sunumlarının ardından sertifika takdiminin yapıldığı çalıştayın çevrim içi il kapanış programına Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Suzan Duygu Bedir Erişti ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden Prof. Dr. Ersin Karademir akademik katkı sundu.

Program, farklı eğitim kademelerinden örnek projelerin sunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA