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Eskişehir'de sosyal yardımlaşma vakıfları Vali Yılmaz başkanlığında değerlendirildi

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Eskişehir'de sosyal yardımlaşma vakıfları Vali Yılmaz başkanlığında değerlendirildi
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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında, il ve ilçelerdeki sosyal yardımlaşma vakıflarının çalışmaları değerlendirildi. Valilikteki toplantıda, Eskişehir İli Vakıf Performans Karnesi ve Hizmet Kalitesi Değerlendirme Raporu ele alındı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında, il ve ilçelerdeki sosyal yardımlaşma vakıflarının çalışmaları değerlendirildi.

Valilikte gerçekleştirilen Sosyal Yardımlaşma Vakıfları Değerlendirme Toplantısı'nda, Eskişehir İli Vakıf Performans Karnesi ve Hizmet Kalitesi Değerlendirme Raporu ele alındı.

Toplantıda, sosyal yardım faaliyetlerinin değerlendirilmesine ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular görüşüldü.

Kaynak: AA
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