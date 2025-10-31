Eskişehir'de Sokakta Çalıştırılan Çocuklara Eğitim Desteği

Eskişehir Valiliğince başlatılan "Sokakta Çalıştırılan, Dilendirilen ve Dış Çevrenin Olumsuzluklarına Maruz Kalan Çocukların Korunması Projesi" kapsamında 176 çocuk okullarına kavuştu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Valilik'te düzenlendiği basın toplantısında, çocukların suça sürüklenmemesi, eğitime kazandırılması ve okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Kentte sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocuklarla ilgili mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"İl İdaresi Kanunu'nun bize verdiği yetkiye dayanarak bir emir yayınladık ve bu emir çerçevesinde sokakta çocukların çalıştırılması ve dilendirilmesini yasakladık. Temel amacımız, okul çağındaki çocuklarımızın okula kazandırılması, sokak riskinden uzaklaştırılması ve onların güvenli geleceğe hazırlanmalarının sağlanmasıdır."

Aksoy, projenin hayata geçirildiği yaklaşık 2 yıllık dönemde 91'i kız, 198'i erkek olmak üzere 289 çocuğun sokakta çalıştırıldığını ya da dilendirildiğini tespit edildiğini belirterek, bu çocukların 13'ünün ise farklı illerden geldiğini tespit ettiklerini kaydetti.

Çocukların eğitim durumlarına değinen Aksoy, "Tespit edilen çocuklarımızın 34'ü okul öncesi, 92'si ilkokul, 127'si ortaokul ve 36'sı lise seviyesinde. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından bu çocuklarımızın eğitime kazandırılması için çalışmalar yürütüldü. Çocuklar çeşitli kurslarda eğitim görüyor. Proje kapsamında toplam 176 çocuk eğitime dahil edildi." diye konuştu.

Aksoy, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 140 çocuğun aşılarının kontrol edilip eksiklerinin tamamlandığına değinerek, sağlık açısından riskli görülen 7 çocuğun hastaneye sevk edildiğini dile getirdi.

"33 aileye idari yaptırım uygulandı"

Dilencilikte mücadelede kararlılığın devam edeceğini vurgulayan Aksoy, "İlk tespitte aileleri uyarıyoruz. İkinci ve üçüncü kez aynı durumla karşılaşıldığında ise idari para cezası uyguluyoruz. Şu ana kadar 33 aileye idari yaptırım uygulandı. Bu konuda 4 bin 543 uygulama yapıldı. 523 ihbar değerlendirildi." ifadesini kullandı.

Vali Aksoy, hedeflerinin cezalandırmak değil, çocukların güvenli bir geleceğe hazırlanmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, İl Müftüsü Muharrem Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanı Melek Ceviz kurumlarının yürüttüğü çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.