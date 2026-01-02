Eskişehir'de güvercinler Porsuk Çayı'nın buz tutan yüzeyinde yiyecek aradı
Sıfırın altında 11 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Porsuk Çayı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Güvercinler, buzlu alanlarda yiyecek arayışıyla dikkat çekti. Meteorolojiden alınan bilgiye göre soğuk hava etkisini sürdürecek.
Eskişehir'de soğuk hava nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Porsuk Çayı'nda güvercinler yiyecek aradı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Eskişehir'de, soğuk hava nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu.
Buzla kaplanan çayın yüzeyine konan güvercinlerin, donmuş alanlarda yürüyerek yiyecek aradığı gözlendi.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden, kentte soğuk havanın yarın da etkili olmasının beklendiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel