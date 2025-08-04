Eskişehir'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

ESKİŞEHİR'de 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, cuma günü gece saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup, Kumlubel Parkı'nda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Enes Öz (20), Volkan Taşdelen (34) ve Ali Han D. (23) vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Volkan Taşdelen ve Enes Öz, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, silahlı kavganın ardından kaçan şüphelilerin Umut U. (35), Ahmet D. (18) ve Cevdet D. (35) olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının sürdüğü bildirildi.