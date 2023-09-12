Eskişehir'de Silahlı Kavga: 2 Kişinin Ölümüyle İlgili Yargılama Devam Ediyor

Eskişehir'de bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri iddia edilen baba ve 2 oğlunun yargılanması sürüyor. Tutuklu sanıkların ikinci duruşması görüldü ve mütalaada ikişer kez müebbet hapis cezası talep edildi. Duruşma 3 Ekim'e ertelendi.

Eskişehir'de bir evde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri iddia edilen baba ve 2 oğlunun yargılanması sürdürüldü.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar Beytocan A. ile Muharrem Baran A. hazır bulundu. Tutuklandıktan sonra sağlık durumu nedeniyle tahliye edilen baba İsmail A. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma salonunda olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri izlendi.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Beytocan A, Muharrem Baran A. ve babaları İsmail A'nın, Volkan Şenel ile Polat Gezgin'i "iştirak halinde kasten öldürmek" suçundan ikişer kez müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklardan Beytocan A, pişman olduğunu belirterek, "Böyle olmasını istemezdim. Biz kardeş gibiydik. Abim ve babamın bir ilgisi yoktur. Suç bana aittir." dedi.

Sanık Muharrem Baran A. ise savunmasında, "Benim maktulleri öldürmem için bir sebep yoktur. Bana yönelik bir eylemleri olmadı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

Olay

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'taki bir evde 25 Eylül 2022'de Volkan Şener (28) ve Polat Gezgin (21) ile akrabaları olan baba İsmail A, oğulları Baran ve Beytocan A. arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Şener ve Gezgin tüfekle vurularak öldürülmüştü.

Olay yerinden kaçan baba ve iki oğlu, 350 polisin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Zafer, Kuyubaşı ve Kumlubel mahallelerindeki sokaklarda yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanmıştı. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.