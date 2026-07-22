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Sanal medyadan silahlı fotoğraf paylaşan 2 şüpheli gözaltında

Sanal medyadan silahlı fotoğraf paylaşan 2 şüpheli gözaltında
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Eskişehir'de sanal medyada ellerinde silahla fotoğraf paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de sanal medyadan ellerinde silahla fotoğraf paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Kent merkezinde oturan Y.S. ve G.S., ellerinde silahla fotoğraf çekilerek sanal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğümü ekipleri, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 adet pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, havalı tüfek, 69 kartuş, 4 mermi, 22 kurusıkı mermisi, av tüfeği şarjörü ile kelepçe ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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