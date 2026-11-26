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Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın (44) naaşı, memleketi Denizli'ye getirildi.

Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda törenin ardından Denizli'ye uğurlanan şehidin naaşı, Çardak Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Demirhan'ın silah arkadaşları, naaşı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına kadar omuzlarında taşıdı. Naaş 11. Komando Tugay Komutanlığındaki hastanenin morguna götürüldü.

Törende şehidin öz geçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Havalimanındaki törene şehidin babası Cengiz, annesi Bilgi, eşi Nesrin Demirhan'ın yanı sıra Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar da katıldı.

Şehit Demirhan'ın cenazesi, yarın Sarayköy ilçesi Ağalar Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek.

Eskişehir'de eğitim maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterin 24 Kasım'da kaza kırıma uğraması sonucu, Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit olmuştu.

Kaynak: AA