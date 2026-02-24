Haberler

Eskişehir'de yapımı süren sağlık yatırımları incelendi
Güncelleme:
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, çeşitli sağlık hizmet alanlarında yapımı devam eden projelere yönelik incelemelerde bulundu. Halk Sağlığı Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Başkanları, projelerin yapım sürecini yerinde değerlendirerek bilgi aldılar.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Babür Mimtaş ile Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz, yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, Çocuk İzlem Merkezi, 2 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 15 ünite kapasiteli Ağız ve Diş Sağlığı Birimi ile Sağlıklı Hayat Merkezi projelerinin yapım süreci gözden geçirildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Haberler.com

