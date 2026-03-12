Haberler

Eskişehir'de sağlık çalışanları fidanları toprakla buluşturdu

Güncelleme:
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarıyla birlikte 'Hep Birlikte Geleceğe Nefes' sloganıyla fidan dikimi etkinliği düzenledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları fidan dikti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Hep Birlikte Geleceğe Nefes" sloganıyla Yürükçayır Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, "14 Mart Tıbbiyeliler Ormanı" için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
