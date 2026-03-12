Eskişehir'de sağlık çalışanları fidanları toprakla buluşturdu

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları fidan dikti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Hep Birlikte Geleceğe Nefes" sloganıyla Yürükçayır Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, "14 Mart Tıbbiyeliler Ormanı" için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.