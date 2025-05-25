Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda Cansız Bedeni Bulunan Adamın Kimliği Belirlendi

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda Cansız Bedeni Bulunan Adamın Kimliği Belirlendi
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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda yapılan ihbar üzerine bulunan cesedin Behçet Aladağ'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'nda, Behçet Aladağ'ın (37) cansız bedeni bulundu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi'nde, Porsuk Çayı kenarında yürüyenler, suda hareketsiz yatan kişiyi görüp durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin Behçet Aladağ'a ait olduğu belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Aladağ'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Behçet Aladağ'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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