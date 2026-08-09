Eskişehir'de Porsuk Çayı'na itme: 1 yaralı, 1 gözaltı
Eskişehir'de telefonla konuşan 41 yaşındaki Okan K., otopark işletmecisi Murat K. tarafından Porsuk Çayı'na itilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Okan K. tedavi altına alınırken, Murat K. polis tarafından gözaltına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tanımadığı biri tarafından Porsuk Çayı'na itilen kişi hastanede tedavi altına alındı.
Deliklitaş Mahallesi Kafadar Sokak'ta Porsuk Çayı kenarında telefonla konuşan Okan K. (41), bölgede otopark işletmeciliği yapan Murat K. (38) tarafından suya itildi.
Çevredekilerin yardımıyla baygın halde sudan çıkarılan Okan K, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, Okan K'yi Porsuk Çayı'na iten Murat K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA