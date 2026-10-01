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Eskişehir'de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu, 2 kişi gözaltına alındı

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Eskişehir'de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu, 2 kişi gözaltına alındı
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Eskişehir'de polisin ihtarına uymayan otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik takiple durduruldu. Araçtan atıldığı saptanan çantada uyuşturucu ele geçirilirken, sürücü ve yanındaki arkadaşı olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı; sürücüye 515 bin lira idari para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR'de polisin ihtarına uymayan otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik takiple durduruldu. Araçtan atıldığı saptanan çantada uyuşturucu ele geçirilirken, sürücü İsmet Y. ile yanındaki arkadaşı Aleyna A. (29) gözaltına alındı. Sürücü İsmet Y.'ye ayrıca 515 bin lira idari para cezası uygulandı.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi'nde, İsmet Y., kullandığı 06 YB 2277 plakalı otomobille Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kent merkezinde yaklaşık 5 kilometre süren takibin ardından İsmet Y., aracı bırakıp yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. Otomobilin sürücüsü İsmet Y. ile araçtaki arkadaşı Aleyna A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ehliyetine daha önceden el konulduğu belirlenen sürücü İsmet Y.'ye 515 bin lira idari para ceza uygulanırken, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, araçtan atıldığı tespit edilen çantada çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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