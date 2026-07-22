Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi 61 bin 765 avro dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kentte, telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler M.Ö. ve N.D., elden 61 bin 765 avro alıp kayboldu. Şikayet üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma yaptı. Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. ve N.D. tutuklandı. Şüphelilerin üzerindeki nakit, sahibine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı