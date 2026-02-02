Haberler

Eskişehir'de oyun salonlarında öğrenci denetimi yapıldı

Eskişehir'de oyun salonlarında öğrenci denetimi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte oyun salonlarında denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin okul saatlerinde bu mekanlarda bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, okulların açılmasıyla birlikte oyun salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Odunpazarı ilçesi Porsuk Bulvarı Adalar bölgesinde bulunan oyun salonlarında yapılan denetimlerde, okul saatleri içerisinde öğrencilerin işletmelerde bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Ekipler, denetimler sırasında kimlik kontrolleri yaparken, işletme sahiplerine de yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çocuk ve gençlerin eğitim saatlerinde oyun salonlarında vakit geçirmesinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerin, kent genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İslam Memiş tarih verdi
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İslam Memiş tarih verdi
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı