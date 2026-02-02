Eskişehir'de oyun salonlarında öğrenci denetimi yapıldı
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte oyun salonlarında denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin okul saatlerinde bu mekanlarda bulunup bulunmadığı kontrol edildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, okulların açılmasıyla birlikte oyun salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Odunpazarı ilçesi Porsuk Bulvarı Adalar bölgesinde bulunan oyun salonlarında yapılan denetimlerde, okul saatleri içerisinde öğrencilerin işletmelerde bulunup bulunmadığı kontrol edildi.
Ekipler, denetimler sırasında kimlik kontrolleri yaparken, işletme sahiplerine de yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Çocuk ve gençlerin eğitim saatlerinde oyun salonlarında vakit geçirmesinin önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerin, kent genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.