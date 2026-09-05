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Eskişehir'de kamyonet devrildi: 2 yaralı

Eskişehir'de kamyonet devrildi: 2 yaralı
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Eskişehir'de dönüş yapan otomobille çarpıştıktan sonra devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de dönüş yapan otomobille çarpıştıktan sonra devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Münür K. (74) idaresindeki 26 UR 959 plakalı kamyonet, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda sol dönüş yapmaya çalışan Lidya İ. (19) yönetimindeki 35 KF 2972 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan Cansu T. (23) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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