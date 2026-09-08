Eskişehir'de otomobiliyle çarptığı 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobiliyle çarptığı 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan ve "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan sürücü, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

3 Eylül'de, Vişnelik Mahallesi Seda ve Çolpan sokaklarının kesişiminde yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye otomobiliyle çarpan ve küçük kızın ölümüne neden olan sürücü F.A.B'ye (40), "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararına, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı gün itiraz edildi.

İtirazda, kamera görüntüleri, trafik kazası tespit tutanağı, ölü muayene tutanağı, bilirkişi raporu ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirilerek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve şüphelinin tutuklanması gerektiği belirtildi.

İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle başsavcılığın itirazını kabul etti.

Şüpheli F.A.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.

Yakalama emri doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli F.A.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Olay

F.A.B'nin kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye çarpmış, kazada, anne ve kızı yaralanmıştı.

Önce çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürülen, daha sonra ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralılardan Elif Mavi Avli, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Avli'nin cenazesi, Eskişehir Asri Mezarlığı'ndaki 100. Yıl Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

Elif Mavi Avli'nin 2 Eylül'de 3'üncü yaş gününün kutlandığı öğrenilmişti.

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.A.B'ye ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Kaynak: AA