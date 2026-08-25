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Odunpazarı'nda Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Yaralandı

Odunpazarı'nda Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda motosiklet, otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

S.Ç'nin kullandığı 26 ALJ 253 plakalı motosiklet, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda A.K. (18) idaresindeki 26 AOH 065 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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