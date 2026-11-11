Eskişehir'de otomobil emniyet şeridinde park halindeki tıra çarptı, sürücü öldü

Eskişehir'de otomobil emniyet şeridinde park halindeki tıra çarptı, sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde öldü. Tırın dorsesinin altında sıkışan otomobil vinçle çıkarılırken, olay sırasında tırda uyuyan tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Eskişehir'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hakan Çalık (46) idaresindeki 60 AEK 506 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu Teksan Sanayi Sitesi yakınında emniyet şeridinde park halindeki M.R.K'ye (35) ait 03 AIU 306 çekici plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren otomobil sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü Hakan Çalık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çalık'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır, vinç yardımıyla kaldırılarak dorsenin altında sıkışan otomobil çıkarıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay esnasında tırın içinde uyuyan M.R.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.