Haberler

Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir otomobil, yaya geçidinden bisikletiyle geçen 84 yaşındaki Fahrettin K.'ye çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.

Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'nde Sibel Ç, idaresindeki 26 AKD 081 plakalı otomobil, bisikletiyle yaya geçidinden geçen 84 yaşındaki Fahrettin K'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Fahrettin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...

En düşük memur maaşı için yeni senaryo masada

Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip

Marco Asensio'da korkulan oldu!

Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti

Seçim öncesi ülke kan gölüne döndü
AK Partili vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükten veto

Camiye dev ekran kurmak isteyen AK Partili vekile müftüden veto
Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması