Haberler

Eskişehir'de Otizmli Çocuklar İçin Sosyal Beceriler Projesi Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 'Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesinde Etkili Uygulamalar 2' projesinin açılışı yapıldı. Proje, otizm tanılı çocukların sosyal becerilerini geliştirmek için bilimsel yöntemler kullanmayı hedefliyor.

Eskişehir'de, "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesinde Etkili Uygulamalar 2" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

"TÜBİTAK 4008 - Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı" kapsamında desteklenen Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi koordinatörlüğündeki açılışında, otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanılı çocukların sosyal becerilerinin bilimsel dayanaklı yöntemler ile geliştirilmesi hakkında konuşuldu.

Proje yürütücüsü Dr. Davut Atış, proje uzmanları Doç. Dr. Derya Genç Tosun, Dr. Fatma Avcı, Uzman Öğretmen Belgin Sevgi İçyüz tarafından öğretmenlere ve ebeveynlere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.

Alanında uzman eğitmenler ve uygulayıcılar tarafından yürütülen projeyle özel gereksinimli bireylerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı bomba

Astsubayı öldüresiye dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı olay
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü

Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi

Engelli vatandaş metrobüs durağında feci şekilde can verdi
Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı, 'En nefret edilen trol' başrolde

Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.