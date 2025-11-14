Eskişehir'de Otizmli Çocuklar İçin Sosyal Beceriler Projesi Başladı

Eskişehir'de, "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesinde Etkili Uygulamalar 2" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

"TÜBİTAK 4008 - Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı" kapsamında desteklenen Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi koordinatörlüğündeki açılışında, otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanılı çocukların sosyal becerilerinin bilimsel dayanaklı yöntemler ile geliştirilmesi hakkında konuşuldu.

Proje yürütücüsü Dr. Davut Atış, proje uzmanları Doç. Dr. Derya Genç Tosun, Dr. Fatma Avcı, Uzman Öğretmen Belgin Sevgi İçyüz tarafından öğretmenlere ve ebeveynlere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.

Alanında uzman eğitmenler ve uygulayıcılar tarafından yürütülen projeyle özel gereksinimli bireylerin sosyal becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.