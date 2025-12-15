Haberler

Eskişehir'de öğretmenlere orman yangınlarına karşı farkındalık eğitimi verildi

Eskişehir'de öğretmenlere orman yangınlarına karşı farkındalık eğitimi verildi
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle, Eskişehir'de 350 öğretmene orman yangınları konusunda bilinçlendirme eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerin 3 yıl süreceği ve orman yangınlarına karşı farkındalığın artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" kapsamında, Eskişehir'de öğretmenlere yönelik orman yangınlarına karşı bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerin 3 yıl sürmesi planlanıyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin orman yangınları konusunda duyarlı hale getirilmesinin hedefleniyor.

Kentte resmi ve özel okullarda görev yapan 350 öğretmen ve idareciye 3 grup halinde verilen eğitimlerde, Türkiye'nin ve Eskişehir'in orman varlığı, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler, söndürme gücü, yangın çıkış nedenleri ve yangınların önlenmesi için yapılması gerekenler anlatıldı.

Eğitimlere Eskişehir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan katıldı. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen eğitime ise İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muammer Demirkan eşlik etti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
