Eskişehir'de orman şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınlarında ve görev başında hayatını kaybeden şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

Seyitgazi Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla Cevizli Mahallesi'nde oluşturulan Orman Şehitleri Hatıra Ormanı için fidan dikim töreni düzenlendi.

Törende, orman yangınlarında ve görev başında şehit olan Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can, Tekin Enes Sarıyıldız, Sercan Utni, Hilmi Şahin, Tolunay Kocaman, Eyüp Dereli ve Enes Kızılyer'in adlarını taşıyan fidanlar toprakla buluşturuldu.

Seyitgazi Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı törende, şehitlerin adlarını taşıyan fidanlara can suyu verildi.

Kaynak: AA