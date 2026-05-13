Sarıcakaya'da öğrencilere yönelik teknoloji bağımlılığı semineri düzenlendi
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, öğrenciler için polislik mesleğinin tanıtımı ve teknoloji bağımlılığı konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterileri de sunuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, polislik mesleğinin tanıtılması ve öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında ilçelerde eğitim etkinlikleri gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda Sarıcakaya ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterileri, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ise polislik meslek tanıtımı ile teknoloji bağımlılığı konulu bilgilendirme semineri yapıldı.