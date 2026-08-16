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Motosikletli, çöp konteynerine çarptı: Kaza kamerada

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosikletin yol üzerine bırakılan çöp konteynerine çarptığı kaza, sürücünün kask kamerasınca görüntülendi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosikletin yol üzerine bırakılan çöp konteynerine çarptığı kaza, sürücünün kask kamerasınca görüntülendi.

Zincirlikuyu Mahallesi Günhan Sokak'ta motosikletiyle seyreden sürücü, önünde ilerleyen pikabı sollamak istedi.

Sollama sırasında şerit değiştiren sürücü, yolun sol kısmına bırakılan çöp konteynerini fark edemeyerek çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yere düştü.

Kazada hafif yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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