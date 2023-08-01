Eskişehir'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Eskişehir'de bir kişinin ara sokakta keşif yaparak park halindeki motosikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ESKİŞEHİR'de bir kişinin ara sokakta önce keşif yapıp, ardından park halindeki motosikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Temmuz'da Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Pilot Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, sokakta keşif yaptıktan sonra apartmanın önünde park halinde bulunan motosikleti çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin sokağı kontrol ettiği, kimsenin olmadığından emin olduktan sonra da motosikleti çalıp, koşarak uzaklaştığı görüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.