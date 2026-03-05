Haberler

Mobilya deposunda yangın

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangında hasar meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı Baksan Sanayi Sitesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Bir mobilya dükkanının deposundaki kullanılmayan malzemeler alev aldı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü depoda zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
