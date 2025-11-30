Eskişehir'de Misafir Kadın Ölü Bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir kişi misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu. 37 yaşındaki Beyza Yavuz, ev sahibi tarafından hareketsiz halde bulunarak sağlık ekiplerine haber verildi. Yavuz'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir kişi misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu.
İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki ev sahibi, kendisinde kalan arkadaşı Beyza Yavuz'u (37) hareketsiz şekilde buldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yavuz'un cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması sürüyor.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel