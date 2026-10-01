Haberler

Eskişehir'de kovalamacada çantada uyuşturucu bulundu, 515 bin lira ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de kovalamacada çantada uyuşturucu bulundu, 515 bin lira ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polisin 'dur' ikazına uymayan araç kovalamaca sonucu durduruldu; şüphelilerin çantasında uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken sürücüye 515 bin lira para cezası kesildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince kovalamaca sonucunda durdurulan araçtaki şüphelilerin çantasında uyuşturucu madde bulundu.

Uluönder Mahallesi 3070. Sokak'ta polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayan 06 YB 2277 plakalı otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı.

Kovalamacanın ardından Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi'nde durdurulan araç sürücüsü İsmet Y. (37) ve yanındaki Aleyna Y. (29), gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçla kaçtıkları esnada camdan attıkları belirlenen çantada??????? bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Polis ekiplerince emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bu arada sürücü İsmet Y'ye trafik ekiplerince 515 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Kanseri yenen 16 yaşındaki Buse okuluna döndü! Sınıf arkadaşlarından balonlu, pastalı karşılama

16 yaşında kanseri yendi! Okula döndüğü gün sürprizle karşılandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke Paktı Türkiye’yi savaşa sokar mı? Ali Şahin’den net yanıt

Atılan imza Türkiye’yi savaşa sokar mı? "Biri saldırıya uğrarsa..."

Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı

Raporlar geldi, başkan olaya el attı: Artık yasak
ANAHTAR Partili Tanrıöver: Ağıralioğlu'ndan başörtüsü düşmanı çıkmaz

Ağıralioğlu'na ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı

İstanbul uçağında görülmemiş olay! Hostese bunu yaptı, ortalık karıştı
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Fon mağdurlarına gece yarısı müjdesi! Ödeme yapılacak, işte rakam
Güllü davasında kritik gün bugün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı: Mahkemeye gelin

Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı

Fonlardan fahiş kazanç elde edenler için dikkat çeken adım