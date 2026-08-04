Eskişehir'de Komşu Kavgasında Kan Döküldü: 2 Yaralı, 1 Tutuklama

ESKİŞEHİR'de komşular arasında çıkan ve 2 kişinin pompalı tüfekle yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden Yüksel Dumanlı (64) tutuklandı, R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Yurtcan Sokak'ta meydana geldi. Komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yüksel Dumanlı, evindeki pompalı tüfekle M.C. (54) ve T.D.'ye (31) ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, M.C. ve T.D.'nin vücutlarına isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS ARAYA GİRDİ

Polisin araya girmesi ile taraflar ayrılırken, M.C. ile T.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, kavga sırasında vücuduna isabet eden kaldırım taşıyla yaralanan G.D. (13) ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Dumanlı ile R.D. gözaltına alındı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yüksel Dumanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı