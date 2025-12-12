Eskişehir'de kombi çaldığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olayla ilgili detaylara ve şüphelilerin yakalanma sürecine dair bilgiler paylaşıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir eve girerek kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, 71 Evler Mahallesi'ndeki bir evden kombi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis, kimliklerini tespit ettiği zanlılar M.D, T.Ç, B.Ç, E.D. ve K.Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.D, B.Ç, E.D. ve K.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, T.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel