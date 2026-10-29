Eskişehir'de komandolar 29 Ekim töreninde tüfekli gösteri sundu

Eskişehir'de komandolar 29 Ekim töreninde tüfekli gösteri sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Birliği tüfekli gösteri sundu. Protokol üyeleri ve vatandaşların ilgiyle izlediği gösteri uzun süre alkış aldı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Birliği tarafından gösteri gerçekleştirildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Birliği tarafından tüfekli gösteri sunuldu.
Komandoların tüfeklerle gerçekleştirdiği gösteri, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Gösteri, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.
Kaynak: AA