Haberler

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Eskişehir'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Eskişehir'de yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Irak uyruklu S.M.S.M.Ş. gözaltına alındı.

Sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edilen şüpheli hakkında yapılan incelemede, zanlının terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Irak adli makamlarının talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Bunun üzerine Başsavcılıkta ifadesi alınan ve hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olgularla tutuklama nedenleri bulunduğu kanaatine varılan zanlı, Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli, mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

Icardi'de büyük müjde!
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Tozu dumana kattı! Kocaeli Stadyumu'nda Zayn Sofuoğlu'ndan motosiklet şovu

7 yaşında tozu dumana kattı
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü

Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi

Hayalleri gerçek oldu: 2. Lig'deler!
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi