Eskişehir'de otomobil yayaların arasına daldı: 3 öldü

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Eskişehir'de kimliği tespit edilemeyen sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yayalar Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'nın (21) cenazeleri polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yayaların ölümüne yol açan ve sürücüsünün yol kenarına terk ettiği otomobil ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince detaylı incelemeye alındı. Polis ekipleri, otomobilde parmak izi çalışması yaptı. Polis, kaçan sürücünün kimliği tespit ederek yakalamak için çevredeki mobese ve güvenlik kameralarında da araştırma başlattı. Soruşturma sürüyor.