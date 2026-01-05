Eskişehir'de otomobil yayaların arasına daldı: 3 öldü
Eskişehir'de kimliği tespit edilemeyen sürücünün çarptığı yayalar Eray Akyol, Ayşegül Seliti ve Samiye Saygı'nın cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından sürücüyü tespit etmek için polis incelemeleri devam ediyor.
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Eskişehir'de kimliği tespit edilemeyen sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yayalar Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'nın (21) cenazeleri polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yayaların ölümüne yol açan ve sürücüsünün yol kenarına terk ettiği otomobil ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince detaylı incelemeye alındı. Polis ekipleri, otomobilde parmak izi çalışması yaptı. Polis, kaçan sürücünün kimliği tespit ederek yakalamak için çevredeki mobese ve güvenlik kameralarında da araştırma başlattı. Soruşturma sürüyor.